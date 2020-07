Stati Uniti, prima condanna a morte dopo 17 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) dopo 17 anni, negli Stati Uniti è stata eseguita una condanna a morte. Si tratta di una vittoria per l’amministrazione Trump, che da tempo chiedeva la fine di questo stop informale alle esecuzioni. Daniel Lewis Lee, un uomo di 47 anni, è stato ucciso dentro il penitenziario di Terre Haute, dove stava scontando la sua … L'articolo Stati Uniti, prima condanna a morte dopo 17 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

dellorco85 : Lodevole. Penso sia il caso di accontentare questi 83 milionari di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Nuova Zeland… - ilpost : Gli Stati Uniti iniziano a richiudere - ilpost : Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus entra nell’ultima fase di sperimentazione - GiusPecoraro : RT @GiovanniAgost20: Il libro di Mary L. Trump, psicologa nipote del presidente degli Stati Uniti, Too Much and Never Enough (“Troppo e mai… - Mohsa491 : @PolScorr Tutti hanno i loro difetti! Quando li aggiungiamo, abbiamo tutti i componenti di un CxD nazionalista, omo… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Gli Stati Uniti iniziano a richiudere Il Post Cybersecurity, in Italia attacchi hacker a livelli mai visti. Emergenza island hopping

Attacchi informatici in crescita negli ultimi 12 mesi. A confermare la tendenza, che nel periodo di riferimento si è verificata mediamente una volta, ma spesso di più, è il 98% dei 255 fra Cio, Sto e ...

Il coronavirus non rallenta, ecco i focolai nel mondo

Sono oltre 13,3 milioni i casi di contagio da coronavirus registrati nel mondo, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l'ultimo bilancio fornito questa mattina dalla Jo ...

Attacchi informatici in crescita negli ultimi 12 mesi. A confermare la tendenza, che nel periodo di riferimento si è verificata mediamente una volta, ma spesso di più, è il 98% dei 255 fra Cio, Sto e ...Sono oltre 13,3 milioni i casi di contagio da coronavirus registrati nel mondo, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l'ultimo bilancio fornito questa mattina dalla Jo ...