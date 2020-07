Sky, Mangiante: "Under ai titoli di coda, tra le mani di Gattuso..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Under? E' ai titoli di coda con la Roma, non rimarrà. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Sky Mangiante Roma, il cambio modulo di Fonseca ha dato spazio alla creatività Sky Sport Sky, Mangiante: "Under ai titoli di coda, tra le mani di Gattuso..."

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Under? E' ai titoli di coda con la Roma, non rimarrà. Non rientra nei piani tecnici di Fonseca, avrete ...

Calcio in tv: mercoledì sera di Serie A, la Samp a Marassi. Dove vedere i match

Roma – Dopo l'anticipo di ieri sera con l'Atalanta vittoriosa sul Brescia, entra oggi nel vivo la trentatreesima giornata di campionato: sette le partite in calendario, cinque in onda su Sky e due su ...

