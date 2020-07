Situazione Scolastica, Azzolina: Gettate Basi per Scuola Nuova (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Ministra Azzolina, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio, risponde ad alcune domande sull’attuale Situazione Scolastica in Italia. “I mesi di lockdown sono stati duri ma ci hanno permesso di gettare le Basi per fare quello che da troppo tempo l’Italia si era dimenticata di fare: innovare la Scuola, digitalizzare l’istruzione, trasformare il processo di formazione degli insegnanti non in un costo per il settore ma in un investimento per il paese”. Queste le parole di Azzolina sulla Situazione Scolastica. La Ministra aggiunge: “Con le cifre che abbiamo stanziato, con i 180 milioni di marzo e aprile sommati alle altre risorse appena stanziate, possiamo dire ... Leggi su youreduaction

BennaGianluca : @ManuelTucci2 @HuffPostItalia Ennesima dimostrazione di chi parla senza conoscere l'argomento. I docenti già lavora… - a_d616 : @WRicciardi @repubblica Finche continuate a distruggere un paese ovvio che sempre meno e meno gente fa figli. Tasse… - AlessiaSpotorno : @stanzaselvaggia purtroppo oggettivamente tutti ne stiamo risentendo poco o tanto della crisi, ma la situazione sco… - _s4rcasm0_ : RT @nnorthstardust: Raga so che dovrei godermi l'estate ma non faccio altro che pensare a come sará a settembre la situazione scolastica po… - familyvbusiness : RT @nnorthstardust: Raga so che dovrei godermi l'estate ma non faccio altro che pensare a come sará a settembre la situazione scolastica po… -

Ultime Notizie dalla rete : Situazione Scolastica Scuola, Cisl Salerno scrive al prefetto per ottenere un tavolo tecnico StileTV Taggia, discarica abusiva in Regione Canelli. Cava: «Vergognoso ritrovamento»

Taggia. «E’ di ieri purtroppo, un vergognoso ritrovamento», queste le parole dell’assessore all’Ambiente del Comune di Taggia Lucio Cava a seguito del rinvenimento di una discarica abusiva in Regione ...

Taggia: discarica abusiva in regione Canelli, l'Assessore Cava “E’ di ieri purtroppo, un vergognoso ritrovamento”

“E’ di ieri purtroppo, un vergognoso ritrovamento”: queste le parole dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Taggia Lucio Cava a seguito del rinvenimento di una discarica abusiva in Regione Canelli ...

Taggia. «E’ di ieri purtroppo, un vergognoso ritrovamento», queste le parole dell’assessore all’Ambiente del Comune di Taggia Lucio Cava a seguito del rinvenimento di una discarica abusiva in Regione ...“E’ di ieri purtroppo, un vergognoso ritrovamento”: queste le parole dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Taggia Lucio Cava a seguito del rinvenimento di una discarica abusiva in Regione Canelli ...