Sassuolo-Juventus 3-3: highlights, voti e tabellino della partita per la 33esima giornata di Serie A al Mapei Stadium Sassuolo-Juventus 3-3: a Sarri mancano solo 7 punti per lo scudetto ma quanta fatica. Si parte ed è una Juve già vista più volte dopo il lockdown, anche se solo a tratti, compatta ma anche brillante nella …

brfootball : 12’—Sassuolo 0-2 Juventus 55’—Sassuolo 3-2 Juventus - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - OptaPaolo : 16 - La Juventus ha concesso 16 conclusioni nel primo tempo contro il Sassuolo: i bianconeri non hanno mai fatto pe… - ElizaQuin_ : RT @miguelsv09: ? Minuto 12. Sassuolo 0-2 Juventus. ? Minuto 29. Sassuolo 1-2 Juventus. ? Minuto 51. Sassuolo 2-2 Juventus. ? Minuto 54. Sa… - Dario_Ghiro : Tra Milan, Atalanta e Sassuolo la #Juventus ha incassato NOVE gol. Inconcepibile e anche stasera la si era quasi bu… -

Sassuolo Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video online gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 21:45 di oggi mercoledì 15 luglio 2020.Una partita spettacolare tra Sassuolo e Juventus termina 3-3. I bianconeri vanno in vantaggio per 2-0 con i gol di Danilo e Higuain, ma si lasciano raggiungere da Djuricic e Berardi. Padroni di casa a ...