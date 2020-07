Regionali Liguria, si sbloccano le trattative nel centrosinistra: Pd e M5s verso l’intesa su Ferruccio Sansa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si sbloccano le trattative interne al Partito democratico in Liguria e, dopo la riunione fiume di ieri sera, la scelta del candidato riprende esattamente dal punto dove si era incagliata un mese fa. È sempre Ferruccio Sansa, infatti, il nome che incarnerebbe meglio il programma imbastito dal tavolo degli alleati che si è riunito in questi mesi a seguito del via libera dei militanti grillini sulla piattaforma Rousseau all’accordo tra M5s e il Campo Progressista composto dal Pd assieme a tutte le liste alla sua sinistra. Le diverse anime del fronte giallorosso convengono infatti nel ritenere gli spunti programmatici, condivisi anche pubblicamente in un documento diffuso nelle scorse settimane dai sostenitori di Ferruccio Sansa, perfettamente ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ...Dov'è il 'fascismo'? A me questo sembra solo BUONSENSO. Sta a voi, a partire dalle elezioni regionali di settemb… - genovatoday : Elezioni regionali: dopo la direzione Pd, i giallorossi verso Sansa - GottardiMiria : @GiovanniToti Gli amministratori della regione Liguria non possono fare niente ? O viene comodo 'chiamarsi fuori' ?… - clikservernet : Regionali Liguria, si sbloccano le trattative nel centrosinistra: Pd e M5s verso l’intesa su Ferruccio Sansa - Noovyis : (Regionali Liguria, si sbloccano le trattative nel centrosinistra: Pd e M5s verso l’intesa su Ferruccio Sansa) Pla… -