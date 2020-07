Quando è nata internet? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Continua, come ogni mercoledì, il ciclo di approfondimenti e interviste della rubrica “Educazione Digitale” del Blog delle Stelle. Questa settimana proponiamo un estratto dell’articolo di Biagio Simonetta, pubblicato su Il Sole 24 Ore Era il 29 ottobre del 1969 Quando fu effettuata la trasmissione di un primo pacchetto di dati tra due computer: uno posto all’università di Los Angeles, l’altro al Research Institute di Stanford. 1969 – L’anno di Arpanet La rete si chiamava Arpanet, e fu progettata dal Dipartimento di Difesa americano. Per questo secondo alcuni non può essere considerato il giorno di internet, che invece arriverà – col suo protocollo TCP/IP – solo più avanti. Ma è la tecnologia che conta. E quel giorno, per la prima volta, due computer distanti ... Leggi su ilblogdellestelle

