Pomezia | domani il convegno ‘Quale futuro per l’economia del sud pontino?’

Si svolgerà domani, presso l'hotel Enea di via del Mare, a Pomezia, il convegno "Quale futuro per l'economia del sud pontino?", incentrato su lavoro, infrastrutture e turismo, i tre punti cardine su cui il territorio può e deve puntare per il rilancio. Il convegno, che avrà inizio alle ore 18:00, sarà moderato dalla giornalista Martina Zanchi e vedrà la partecipazione dell'on. Claudio Duringon, già sottosegretario al lavoro, l'on. Cinzia Bonfrisco, deputato al Parlamento Europeo, Antonio Guido, responsabile territoriale Federalberghi ed importanti esponenti UGL.

Prende il via da Pomezia, per il secondo anno consecutivo, Cinemadamare: il più grande raduno internazionale di filmmaker, giunto al 18esimo anno. Da domani, 10 luglio, nella città pontina, si daranno ...

Coronavirus Pomezia: salgono a 56 i guariti, in 6 ancora positivi

Sono 6 gli attuali positivi al coronavirus a Pomezia dove continuano ad aumentare i guariti. Sono salite a 56 le persone che hanno sconfitto il coronavirus. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione i ...

