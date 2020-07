Pes 2021 sarà solo un aggiornamento stagionale. Pes 2022 per PS5 ed Xbox Series X con l’Unreal Engine! (Di mercoledì 15 luglio 2020) La notizia circolava sul web già da tempo, ma adesso arriva la conferma ufficiale: PES 2021 verrà rilasciato quest’anno come “Season Update”, aggiornamento stagionale di rose e divise, ad un prezzo ridotto. Bisognerà attendere la fine del prossimo anno, con PES 2022, per una versione specifica per PS5 ed Xbox Series X, versione, che come … L'articolo Pes 2021 sarà solo un aggiornamento stagionale. Pes 2022 per PS5 ed Xbox Series X con l’Unreal Engine! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

