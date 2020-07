Pentola in testa e spada nei pantaloni: Razzi è il nuovo gladiatore - (Di mercoledì 15 luglio 2020) Francesca Galici Dallo scranno di Palazzo Madama ai video virali su TikTok: Antonio Razzi si è trasformato nel gladiatore con tanto di Pentola in testa e doppiaggio di Luca Ward Il percorso pubblico di Antonio Razzi è un unicum nel panorama italiano. Dal 2006 al 2013 è stato deputato della Camera, dal 2013 al 2018 ha seduto in Senato e alla fine della sua esperienza a Palazzo Madama ha deciso di provare la strada televisiva. In quello stesso anno gli viene affidata la conduzione, in coppia con Saverio Raimondo, dell'almanacco quotidiano I Razzi vostri, in onda su Nove. L'anno dopo indossa le scarpette e diventa uno dei ballerini di Ballando con le stelle, programma di successo del sabato sera di Rai1, per poi diventare uno dei volti familiari del ... Leggi su ilgiornale

