Omofobia, la sindaca di Lizzano ha dimostrato coraggio civico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Antonietta D’Oria è la prima cittadina del comune di Lizzano, in provincia di Taranto. In queste ore la sindaca è divenuta molto popolare sulla stampa nazionale e sui social network per due fatti degni di nota. In primo luogo, sta girando su moltissime bacheche la condivisione di un suo stato su Facebook in cui parla al parroco della sua città, per una veglia di preghiera organizzata contro la legge Zan, in discussione in Commissione Giustizia alla Camera, in queste settimane. D’Oria ricorda al sacerdote che ci sono ben altre ragioni per pregare per difendere fedeli e famiglie. Bisognerebbe pregare – ricorda – contro femminicidio, abusi e violenze. E sarebbe più opportuno, scrive ancora, farlo per i morti in fondo al mare, con un chiaro riferimento alla tragedia dei migranti che perdono la vita nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

