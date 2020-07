Negli Usa ora il sistema di riscaldamento del tabacco Iqos può essere venduto come “a ridotta esposizione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) (foto: Peter Dazeley/Getty Images)In pieno luglio, oltreoceano, è arrivato dalla Food and Drug Administration (Fda) il via libera alla compravendita del primo sistema di riscaldamento del tabacco combinato con l’indicazione di “prodotto a ridotta esposizione” alle sostanze dannose. Si tratta nello specifico di Iqos, di Philip Morris, e il termine di paragone a cui si applicano il confronto e il concetto di riduzione è, naturalmente, la sigaretta tradizionale. Tecnicamente la designazione legale a cui la Fda ha fatto riferimento è la Modified Risk Tobacco Products (Mrtp), secondo cui un nuovo prodotto può essere indicato come migliorativo dal punto di vista dell’esposizione oppure da ... Leggi su wired

