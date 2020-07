Multa AGCM a TIM: colpevole ritardo per discriminazione IBAN stranieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo avervi parlato delle multe comminate dal Garante per la Privacy a Wind e Iliad (18 milioni di euro in due, anche se quella ricevuta dal quarto operatore nazionale non raggiunge da sola il milione), ecco arrivare la notizia di una nuova ammenda, questa volta predisposta da AGCM ai danni di TIM. La sanzione ammonta a 500 mila euro, e si ricollega ad un fatto risalente ad aprile 2019, che vede coinvolti anche altri gestori telefonici italiani. Come si può leggere dal bollettino ufficiale dell'organo preposto, si parla di discriminazione degli utenti per aver loro impedito la domiciliazione delle offerte sui conti correnti con IBAN straniero. Per queste ragioni, l'AGCM ha comminato a Vodafone, Wind e Fastweb il pagamento di multe dal valore complessivo di 2,2 milioni di euro, ordinando a TIM di omologarsi, ... Leggi su optimagazine

