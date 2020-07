“Kanye West fuori dalla corsa alla Casa Bianca” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il rapper statunitense Kanye West sarebbe già fuori dalla corsa alla presidenza degli Stati Uniti. A riferirlo è The Intelligencer. Steve Kramer, esperto scelto per coordinare la campagna politica e di comunicazione della popstar, assunto per permettere a West di accedere alle urne in Florida e Carolina del Sud, avrebbe dichiarato: “West è fuori dalla corsa”. Secondo Kramer la squadra di persone, sia pagate che semplici volontari, formata per sostenere West era davvero numerosa e c’è stato “grande sostegno alla sua candidatura”. Sempre all’Intelliger, Kramer avrebbe però detto che il ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : “Kanye West fuori dalla corsa alla Casa Bianca” - criesinmemes : RT @airgibbo: Guè è come Kanye West bravo come artista ma levategli il cellulare o qualsiasi strumento di diffusione di pareri personali - marina_catucci : Pare che Kanye West non parteciperà alla corsa per la presidenza degli Stati Uniti. L'aveva annunciato il 4 di lugl… - savuarferr : La candidatura di Kanye West alle presidenziali - rosestobecky : RT @airgibbo: Guè è come Kanye West bravo come artista ma levategli il cellulare o qualsiasi strumento di diffusione di pareri personali -