Juventus, Sarri: «Troppi alti e bassi. Scudetto? Ancora 9 punti» (Di giovedì 16 luglio 2020) Maurizio Sarri ha commentato il rocambolesco pareggio con il Sassuolo: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus alti E bassi – «Un allenatore pretende sempre continuità, in questo momento facciamo fatica fisicamente e mentalmente. Sta succedendo quasi a tutti. Abbiamo dei momenti buonissimi e dei momenti di passività. È difficile da capire ma stiamo affrontando squadre in momenti straordinari. L’Atalanta ha pareggiato solo con noi, il Sassuolo può diventare l’Atalanta del futuro. Se riusciamo a risolvere questo problema siamo sulla strada giusta». CHIELLINI – «Giorgio gli ultimi due-tre giorni sembrava stesse bene. Ha chiesto il cambio dopo 20 minuti per un indurimento al polpaccio. Alla fine è riuscito ad andare ... Leggi su calcionews24

juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - capuanogio : #Juventus sconcertante: 9 gol incassati nelle ultime 3 partite giocate, prestazioni senza continuità e con frequent… - juvemyheart : RT @Bea_Mary84: Noi non siamo le altre squadre, noi siamo la Juventus, forse ancora non è chiaro. Ma la colpa non è sua ma di chi ce lo ha… - Notiziedi_it : Sassuolo-Juventus 3-3: le pagelle della squadra allenata da Maurizio Sarri -