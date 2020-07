Jazmin Grace Grimaldi sotto choc: positiva al covid19 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Jazmin Grace Grimaldi, la prima figlia del principe Alberto di Monaco, è risultata positiva al covid19. La notizia è stata diffusa dalla stessa Jazmin attraverso il suo profilo Instagram. La figlia ventottenne che il principe ha avuto da Tamara Jean Rotolo, ha raccontato di essere "sotto choc". Si è infatti recata in ospedale per sottoporsi al test avendo avuto sintomi lievi, un po' come successe mesi fa al padre. La giovane musicista e filantropa americana ha aggiunto di "sentirsi discretamente bene" anche se è apparsa comprensibilmente preoccupata. Jazmin Grace, laureata alla Fordham University di New York, è il frutto di un flirt tra un giovane futuro principe ... Leggi su iltempo

