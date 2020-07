Incidente sulla A5, auto contro cinghiale, ferito 33enne (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Incidente si è verificato sulla A5, Torino-Aosta, in direzione Torino, all’altezza di San Giorgio Canavese. Un automobilista di 33 anni, residente a San Martino Canavese ,è rimasto ferito, questa mattina, a seguito dell’investimento di un cinghiale sull’autostrada . L’Incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di San Giorgio, L’uomo era alla guida di una Bmw X1, e ha investito l’animale, che è morto sul coplo, mentre stava attraversando la carreggita. L’automobilista, che non ha riportato ferite grevi, ma solo qualche escoriazione, è stato medicato sul posto e trasportato all’ospedale di Ivrea per controlli. Sono in corso gli ... Leggi su nuovasocieta

SkyTG24 : Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti - nuovasocieta : Incidente sulla A5, auto contro cinghiale, ferito 33enne - LaStampaTV : VIDEO | Scontro tra furgone e bici elettrica sulla Barletta-Andria: il luogo dell'incidente, morti 3 giovani… - Libero_official : #MonteBianco letale: 'Saliamo e torniamo in giornata', morti due alpinisti di Genova sulla cresta #Kuffner… - bizcommunityit : Barletta Andria, incidente sulla statale: morti 3 ragazzi in bici elettrica contro furgone -