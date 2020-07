I “Posti del Cuore”: focus del Cnr sui posti più belli per le vacanze (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quest’anno la pandemia di Covid-19 limita la nostra voglia e possibilità di partire e di spostarci per le vacanze: secondo un’indagine di Robintour Travel Group e italiani.coop oltre 10 milioni di connazionali sta pensando di restare a casa quest’estate. Secondo l’Agenzia nazionale del turismo (Enit), inoltre, il 40% di quanti sceglievano viaggi all’estero quest’anno sceglierà una meta nel Belpaese. Per questa estate e per queste vacanze così particolari, quindi, l’Almanacco della Scienza on line da oggi propone nel focus monografico una serie di posti “del cuore” dove i ricercatori del Cnr sono stati per lavoro, apprezzandoli in modo particolare. Speriamo possano essere dei suggerimenti interessanti per i lettori, quali destinazioni di ... Leggi su meteoweb.eu

