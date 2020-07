Ferrante e la gestione emergenziale: “Orgogliosi dei complimenti di Mattarella” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “Quando il prefetto mi ha portato i complimenti del presidente della Repubblica per come avevamo gestito l’emergenza covid, ho capito che avevamo fatto qualcosa di davvero importante”. Le parole, cariche di emozione, del direttore del ‘San Pio’ Mario Ferrante, che in occasione della consegna da parte della Misericordia di Benevento di 4 ventilatori alla struttura da lui diretta, ha fatto il punto della situazione sulla prima, e ci auguriamo ultima, ondata virale che ha interessato anche il Sannio. “Alla fine di un periodo complicatissimo, posso dire che Mastella ha svolto un lavoro preventivo enorme. Il sindaco è stato proattivo, vicino alla azienda ospedaliera.I 4 ventilatori sono la fine di un percorso. Si è fatto carico sensibilizzando tante aziende che hanno ... Leggi su anteprima24

