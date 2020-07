Così la Rai trasforma Carola Rackete in un’eroina (a nostre spese) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – In Italia il servizio pubblico televisivo (lautamente mantenuto dalla collettività) acquista per 25 mila euro un documentario su una signorina ascesa alle cronache per aver violato un ordine del ministro dell’Interno e per aver successivamente speronato una nave della Guardia di Finanza. Il tutto, per godere del suo diritto di decidere la politica migratoria di un paese sulla carta ancora sovrano e dunque imponendo lo sbarco sulle sue coste di una miriade di immigrati clandestini. Naturalmente, stiamo parlando di Carola Rackete, la rastona tedesca che prese tecnicamente per i fondelli lo Stato italiano e l’allora ministro Salvini. Il documentario su Carola Rackete su Rai 3 La nostra cara Rai, quella che da sempre si vanta di garantire i canali culturali al popolino italiano, ... Leggi su ilprimatonazionale

