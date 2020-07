Aurora Ramazzotti e Stefano Zorzi, retroscena sulla lite: è avvenuta davvero? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Questo articolo Aurora Ramazzotti e Stefano Zorzi, retroscena sulla lite: è avvenuta davvero? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno litigato? I due sarebbero stati protagonisti di una lite furibonda, ma è davvero così oppure no? Tutta la verità. Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono diventati famosi anche per essere due grandi amici, anzi, molto di più: i due infatti sono davvero inseparabili ma qualcosa negli ultimi tempi per … Leggi su youmovies

NYmydream : @risolutamente Dovevo chiamarmi Aurora, poco tempo prima però è nata la figlia di Ramazzotti e papà aveva paura che… - crookdyovth : @risolutamente Mia mamma puntava ad Aurora (come in voga all’epoca, era appena nata la figlia di Ramazzotti), mio p… - BunnyHopster : @risolutamente Perché mia madre era una fan di Eros Ramazzotti, e mi ha dato il nome di sua figlia, Aurora - hsgetsmedizzy : @colovgnee @risolutamente Io stessa cosa ma con Ramazzotti, infatti mi chiamo Aurora come sua figlia RIDO - hsgetsmedizzy : @risolutamente Mia mamma perché è fan di Ramazzotti e sua figlia si chiama Aurora, quindi mi ha chiamato così -