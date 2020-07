Atalanta, l’ex tennista Juan Monaco: “Questa squadra è una cosa da pazzi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ex tennista argentino Juan Monaco ha commentato su Twitter non un match del suo sport di riferimento, piuttosto una partita di calcio. Che non riguarda il suo paese d’origine, ma l’Italia. Stiamo parlando, ovviamente, di un’Atalanta che ormai ha valicato i confini che separano le nazioni e gli sport e che è diventata quasi un fenomeno di costume, ricevendo apprezzamenti improbabili come il “L’Atalanta è una cosa da pazzi” di Monaco. Leggi su sportface

