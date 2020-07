Atalanta, il privilegio della monotonia nell’esaltare una squadra immensa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Concedeteci il privilegio di essere monotoni ma è l’Atalanta a costringercelo. Ripetere che i nerazzurri siano super da qualsiasi angolazione li si voglia ammirare non si può andare incontro a nessuna smentita. Leggi su ecodibergamo

Concedeteci il privilegio di essere monotoni ma è l’Atalanta a costringercelo. Ripetere che i nerazzurri siano super da qualsiasi angolazione li si voglia ammirare non si può andare incontro a nessuna ...In questo modo il pallone viene recuperato molto vicino alla porta avversaria per innescare l'attacco in una zona privilegiata. Emblematico il primo tempo dell’Allianz Stadium dove l’Atalanta ha ...