Tokyo: Mangia sashimi e si ritrova nella gola un parassita Pseudoterranova di 38 mm – cautela sì, allarmismo no, le giuste precauzioni (Di martedì 14 luglio 2020) Ci segnalano i nostri contatti una notizia pubblicata in data odierna sul Fatto Quotidiano ed altri giornali nostrani. Sostanzialmente secondo la notizia il parassita si sarebbe sviluppato dopo che la giovane donna ha Mangiato sashimi (piatto giapponese a base di solo pesce crudo): la donna sentiva dolore ma mai avrebbe immaginato di avere un “verme nero” alla base delle tonsille. “L’infezione orofaringea è rara – hanno reso noto i medici che hanno curato la donna – si avverte come “formicolio alla gola” e tosse. I casi sono in aumento perché lo è il consumo di pesce crudo, inclusi sushi e sashimi”. Secondo la rivista scientifica American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, dove è stata pubblicata una ricerca su ... Leggi su bufale

