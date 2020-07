Serie A, le designazioni arbitrali per domani: Piccinini per Bologna- Napoli. Irrati a San Siro (Di martedì 14 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R. e dell’A.V.A.R. che dirigeranno le gare di domani, valide per la 33esima giornata di Serie A. Bologna-Napoli: Piccinini Tegoni-Vivenzi IV: Rapuano VAR: Calvarese AVAR: Manganelli Milan-Parma: Irrati Costanzo-Di Vuolo IV: Giacomelli VAR: Nasca AVAR: Carbone Sampdoria-Cagliari: Pairetto Passeri-Mastrodonato IV: Marinelli VAR: Di Paolo AVAR: Cecconi Lecce-Fiorentina: Guida Longo-Colarossi IV: Di Martino VAR: La Penna AVAR: Del Giovane Sassuolo-Juventus: Valeri Ranghetti-Liberti IV: Sacchi VAR: Chiffi AVAR: Galetto Udinese-Lazio: Abisso Tolfo-Rocca IV: Serra VAR: Massa AVAR: Mondin Foto: profilo twitter Juventus L'articolo Serie A, le designazioni ... Leggi su alfredopedulla

