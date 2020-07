Roma, ‘Devi mettere la mascherina’: ma 27enne nigeriana aggredisce l’autista e rompe il volante (Di martedì 14 luglio 2020) ‘Devi mettere la mascherina, per favore’ – ma una ragazza di 27 anni nigeriana anziché rispettare una misura di sicurezza ha pensato bene di dare in escandescenze e di aggredire l’autista dell’autobus. Come se non bastasse, ha anche spaccato il plexiglass divisorio della cabina e ha rotto il volante. E’ successo ieri, sull’autobus della linea 057, intorno alle 13:50 in via Mario Cora a Roma. L’autista ha rifiutato le cure del 118, mentre la giovane, classe 1993, è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Roma, ‘Devi mettere la mascherina’: ma 27enne nigeriana aggredisce l’autista e rompe il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

