Ricco calendario di eventi per l'estate 2020 di Raggiolo (Di martedì 14 luglio 2020) Per conoscere il programma dettagliato o ottenere informazioni più approfondite sulle singole iniziative è possibile visitare il sito www.Raggiolo.it . «"Raggiolo estate 2020" - commenta Lucia ... Leggi su lanazione

LuinoNotizie : '#SereFAIdestate', ricco calendario di eventi e visite speciali anche nel Varesotto. Protagonista anche la… - informazionecs : Un ricco calendario di eventi per l’estate 2020 di Raggiolo - UfficiStampaEgv : Un ricco calendario di eventi per l’estate 2020 di Raggiolo - PippoFilippo : ? Un’estate ricca di novità per BAMBINI e RAGAZZI di CALENDASCO ? Dopo i mesi del lockdown, in cui tutti siamo sta… - Maremmagica : ????Dal 14 al 20 luglio, #Estate #Avventura con un ricco calendario #opportunità e #VisiteGuidate per scoprire… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricco calendario Un ricco calendario di eventi per l’estate 2020 di Raggiolo. Il mese di agosto proporrà spettacoli, visite guidate, passeggiate nei boschi e laboratori per bambini ArezzoWeb Un ricco calendario di eventi per l’estate 2020 di Raggiolo. Il...

Una doppia iniziativa per i più piccoli è in calendario alle 18.00 di domenica 9 agosto e alle ... siamo felici di poter garantire un programma ricco, variegato e aperto a persone di tutte le età».

Ricco calendario di eventi per l’estate 2020 di Raggiolo

Arezzo, 14 luglio 2020 - Spettacoli teatrali, visite guidate, passeggiate nei boschi e laboratori per bambini per la rassegna “Raggiolo Estate 2020”. Il piccolo borgo casentinese alle pendici del Prat ...

Una doppia iniziativa per i più piccoli è in calendario alle 18.00 di domenica 9 agosto e alle ... siamo felici di poter garantire un programma ricco, variegato e aperto a persone di tutte le età».Arezzo, 14 luglio 2020 - Spettacoli teatrali, visite guidate, passeggiate nei boschi e laboratori per bambini per la rassegna “Raggiolo Estate 2020”. Il piccolo borgo casentinese alle pendici del Prat ...