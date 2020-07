Perché i pipistrelli tollerano i virus e vivono più a lungo (Di martedì 14 luglio 2020) Perché i pipistrelli tollerano i virus e vivono più a lungo – Il segreto, secondo Vera Gorbunova, Andrei Seluanov dell’Università di Rochester, USA e Brian K. Kennedy National University of Singapore, che hanno passato in rassegna un gran numero di studi internazionali sull’argomento, consiste nel fatto che i pipistrelli riescono a controllare la reazione immunitaria e smorzare la tempesta infiammatoria. Nel mondo ci sono più di 1400 specie di pipistrelli che vivono in grandi colonie in tutti i continenti tranne l’Antartico. Abitano in luoghi difficili come grotte, pozzi, alberi cavi e nascosti tra i tetti degli edifici più alti. Cacciano di notte e, a seconda della famiglia cui ... Leggi su romadailynews

