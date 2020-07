Pensioni anticipate 2020: Quota 100, Quota 41, Opzione Donna quale sorte post Covid 19? (Di martedì 14 luglio 2020) Negli ultimi giorni si é tornato a parlare assiduamente di riforma Pensioni date anche le parole pronunciate dal Premier Olandese Mark Rutte e la sua richiesta di abolire l’anticipo Pensionistico. Lo stesso Damiano, dirigente del partito Dem, in una sua recente nota stampa ha ribadito di essere in totale sintonia con il Viceministro dell’Economia Misiani, il quale ha fornito ‘una boccata di ossigeno in mezzo a tanta demagogia, incompetenza e populismo’. Misiani ha messo alcuni punti fermi sulle rirorse che arriveranno all’Europa e su quella che sarò la loro destinazione. Quota 100 deve restare, procede Damiano appoggiando le osservazioni del viceministro dell’Economia, fino al 2021, fino a scadenza e poi non verrà rinnovata. Inoltre Damiano si ... Leggi su pensionipertutti

