"Non erano questi i patti". Battaglia politica in Cdm su Autostrade (Di mercoledì 15 luglio 2020) A mezzanotte la riunione del Consiglio dei ministri viene sospesa. Il ministro dell’Economia Gualtieri ha appena terminato di esporre la proposta di mediazione sulla concessione autostradale alla quale è giunto dopo una lunga giornata di trattative con Atlantia. La Cassa depositi e prestiti entrerebbe nella società Autostrade e la quota dei Benetton verrebbe diluita, andando in minoranza. Poi Autostrade verrebbe tirata fuori dal perimetro di Atlantia e quotata in Borsa. Neanche il tempo di finire di parlare che la Battaglia politica, andata avanti per tutto il giorno, piomba sul tavolo di Palazzo Chigi. Le posizioni che si sono scontrate in questi mesi tornano a cristallizzarsi.Il Movimento 5 Stelle è il primo ad alzare la voce, a sollevare dubbi: “In questo modo i ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Non erano "Non erano questi i patti". Battaglia politica in Cdm su Autostrade L'HuffPost Dovizioso: "Saprò come sto solo quando guiderò la Ducati"

Il pilota della Ducati inizia la stagione 2020 con interrogativi sulla sua condizione fisica dopo la frattura della clavicola e sul suo futuro: deve infatti ancora rinnovare il contratto con Ducati. E ...

Mercato Napoli: colpo record, arriva una punta da 81 milioni

“Osimhen ha scelto Napoli“. Il quotidiano francese L’Equipe dà ormai per fatto il trasferimento dell’attaccante del Lille Victor Osimhen nel club partenopeo, e a cifre record. Secondo i colleghi d’Olt ...

