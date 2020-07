Migranti: Sea watch, ‘cadavere in mare ignorato da autorità per quattro volte’ (Di martedì 14 luglio 2020) Palermo, 14 lug. (Adnkronos) – “Quando i corpi non vengono recuperati, l’ultimo briciolo di dignità che l’UE aveva conservato annega insieme a loro nel Mediterraneo”. “Neeske, del team aereo di #Seawatch, che ha avvistato per ben 4 volte in due settimane lo stesso cadavere alla deriva, ignorato dalle autorità”, si legge in un tweet di Sea watch Italy.L'articolo Migranti: Sea watch, ‘cadavere in mare ignorato da autorità per quattro volte’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

LegaSalvini : DA CAROLA QUELLI DEL PD ERANO SALITI, QUI INVECE NO. SECONDO VOI PERCHÉ? - TV7Benevento : Migranti: Sea watch, 'cadavere in mare ignorato da autorità per quattro volte'... - atestaltasempre : RT @Euroscettici: L’ammiraglio De Felice rimette in riga Berlino per gli sbarchi di clandestini: “Fermate la nave negriera Sea Watch” #migr… - Sea_wolf3 : @repubblica Questa è l'ennesima prova di razzismo. Presidiare i migranti è sequestro di persona. Scappano da guerra… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: L'ammiraglio italiano Nicola De Felice scrive una lettera all'ambasciatore tedesco in Italia: chiede maggiori responsabilit… -