Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Parma (Di martedì 14 luglio 2020) In vista della gara di domani tra Milan e Parma, i rossoneri vogliono continuare sulla buona strada intrapresa dopo la vittoria contro i bianconeri e il buon punto rimediato contro il Napoli. Per Pioli classico 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, in avanti spazio a Romagnoli e Kjaer. A centrocampo confermato il duo Kessie-Bennacer, avrà una maglia da titolare Calhanoglu con Rebic che si giocherà un posto con Bonaventura e Leao negli ultimi due slot liberi con il secondo più avvantaggiato alle spalle di Ibrahimovic. Nel Parma torna dal primo minuto Kulusevski così come Gervinho, insieme a Corneluis che farà sicuramente da staffetta con Inglese. A centrocampo spazio per Brugman al posto dell’infortunato Scozzarella. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Riforma Pensioni quota 100, ultime news, Brambilla: 'In arrivo una Fornero bis' Pensioni Per Tutti Bollettino c oronavirus, in Italia calano i nuovi casi (114) ma aumentano i morti (17). Otto regioni a contagio zero

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime ...

Coronavirus. In Emilia-Romagna tamponi per tutti i lavoratori della logistica e della lavorazione carni

Entro il 7 agosto, in Emilia-Romagna saranno effettuati a carico del Servizio sanitario regionale tamponi naso-faringei per tutti i lavoratori dei comparti della logistica e della lavorazione carni. D ...

