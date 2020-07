Le previsioni meteo di mercoledì 15 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Le previsioni meteo di mercoledì 15 luglio – Nuvole e rovesci sui rilievi del Nord, al Centro nuvole e schiarite. Cielo in prevalenza sereno al Sud. Le previsioni meteo di mercoledì 15 luglio – Giornata all’insegna del bel tempo su quasi tutte le regioni italiane. Addensamenti compatti e rovesci interesseranno solo i rilievi principali. Nord – Nuvole sparse sui rilievi alpini con rovesci anche a carattere temporalesco Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti anche a carattere temporalesco sui rilievi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 27 gradi. Centro – Nuvole e schiarite sulle regioni centrali, dal pomeriggio ... Leggi su newsmondo

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #14luglio #ANSA - armandodbl : RT @leggoit: Meteo, la settimana del ciclone: meno caldo e rischio temporali. Le previsioni - iconameteo : #Meteo #14luglio - Oggi le temperature saranno ancora gradevoli e su valori non lontani dalla norma Le previsioni… - LuinoNotizie : Nuvoloso fino al mattina, con possibilità di temporali. Nel corso della giornata soleggiata, ma l'instabilità durer… - SkyTG24 : Meteo a #Torino: le previsioni del 14 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

Le condizioni meteo relativamente stabili di questa prima parte di settimana dureranno poco. L’Italia è protetta al momento dal ramo orientale di un promontorio anticiclonico, con lo scorrimento di un ...La giornata di domani vedrà un tempo simile ad oggi, con della nuvolosità medio-bassa tra la prossima notte e la mattina in pianura ed in media-bassa valle, tuttavia probabilmente non associata a ...