Incredibile arcobaleno rosso su Birmingham (Di martedì 14 luglio 2020) La comparsa di un arcobaleno è sempre un'esperienza mozzafiato. Ma avete mai sentito parlare di arcobaleno rosso? Probabilmente no, anzi quasi sicuramente no. E' un fenomeno piuttosto raro, il cui sviluppo è identico a quello di un normale arcobaleno ma con la differenza che qui compare soltanto il colore rosso. Ecco, è quello che è successo nel mese di giugno sui cieli di Birminham nel video che abbiamo scelto di mostrarvi. V1 Leggi su meteogiornale

