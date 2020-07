I boss dal carcere contro Massimo Giletti: "Sta scassando la m..." (Di martedì 14 luglio 2020) Francesca Galici Sono stati resi noti alcuni stralci di intercettazioni dal carcere di alcuni boss della mala vita contro Massimo Giletti e Nino di Matteo; coinvolta anche Rita Dalla Chiesa Massimo Giletti ha chiuso il suo Non è l'Arena qualche settimana fa, dopo essersi dedicato per diverse puntate all'affair dei boss della criminalità organizzata fatti uscire di prigione e messi in regime di detenzione domiciliare durante l'emergenza Covid. Il conduttore de La7 è stato il primo a far emergere il caso del magistrato Nino Di Matteo e a parlare dell'anomalia delle scarcerazioni e questa sua inchiesta pare gli abbia causato tanti nuovi nemici. A riprendere un retroscena inquietante è Repubblica, che riporta alcuni ... Leggi su ilgiornale

