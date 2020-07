Governo abbatte la sua casa, autista cinese nel lago col bus pieno di ragazzini: 21 morti (Di martedì 14 luglio 2020) Governo abbatte la sua casa, autista cinese nel lago col bus pieno di ragazzini. Come ricostruito dalla polizia, dietro quello che appariva come un incidente, vi era in realtà un gesto volontario dell’autista, una vendetta per come era stato trattato dal Governo centrale cinese che lo aveva sfrattato abbattendo anche la sua casa. L’uomo però ha deciso di farla finita trascinando con sé anche decine di ragazzini che nulla sapevano della sua storia. Una vendetta contro il Governo centrale cinese che lo aveva sfrattato abbattendo anche la sua casa, è ... Leggi su limemagazine.eu

MarcoCantamessa : @gianlucac1 @ThManfredi Di un governo che minaccia revoca/cambio di regulation,abbatte retroattivamente penale di r… - Marilenapas : RT @fanpage: Una tragedia, una vendetta contro il governo costata la vita a 21 persone - bbeghella : RT @fanpage: Una tragedia, una vendetta contro il governo costata la vita a 21 persone - lana_carlotta : RT @fanpage: Una tragedia, una vendetta contro il governo costata la vita a 21 persone - fanpage : Una tragedia, una vendetta contro il governo costata la vita a 21 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Governo abbatte Governo abbatte la sua casa, autista cinese nel lago col bus pieno di ragazzini: 21 morti Fanpage.it Indennizzi e debiti, quanto costa allo Stato la revoca ad Autostrade

Togliendo la concessione ad Autostrade scatterebbero indennizzi ai soci tra i 7 e i 23 miliardi, senza considerare un'eventuale sconfitta nel contenzioso che ne scaturirebbe e i debiti verso le banche ...

Protesta all’ospedale, l’affondo di Marrini: «In ginocchio per colpa dei tagli, non si gioca con la salute»

CASTEL DEL PIANO – “La manifestazione dell’Usb di fronte all’ospedale di Castel del Piano ha messo ancora una volta in evidenza l’opera di smantellamento dei nosocomi periferici da parte di Asl e Reg ...

Togliendo la concessione ad Autostrade scatterebbero indennizzi ai soci tra i 7 e i 23 miliardi, senza considerare un'eventuale sconfitta nel contenzioso che ne scaturirebbe e i debiti verso le banche ...CASTEL DEL PIANO – “La manifestazione dell’Usb di fronte all’ospedale di Castel del Piano ha messo ancora una volta in evidenza l’opera di smantellamento dei nosocomi periferici da parte di Asl e Reg ...