Giallo a Palazzo Chigi, nel Cdm non è stato inserito il dossier Autostrade | Spunta lettera De Micheli a Conte: 'Valutare accordo con Aspi' (Di martedì 14 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri convocato per le 22 a Palazzo Chigi prevede all'ordine del giorno la discussione sullo scioglimento di Consigli comunali per mafia. Non compare invece lo spinoso dossier Asp ... Leggi su tgcom24.mediaset

EnricoFedeRossi : RT @pbecchi: Giallo a Palazzo Chigi. Hanno trovato Benetton chiuso in un gabinetto al terzo piano senza guanti e senza mascherina. Era anch… - RoxLory : RT @pbecchi: Giallo a Palazzo Chigi. Hanno trovato Benetton chiuso in un gabinetto al terzo piano senza guanti e senza mascherina. Era anch… - ercus61 : RT @pbecchi: Giallo a Palazzo Chigi. Hanno trovato Benetton chiuso in un gabinetto al terzo piano senza guanti e senza mascherina. Era anch… - Teresat14547770 : Giallo a Palazzo Chigi, nel Cdm non è stato inserito il dossier Autostrade | Spunta lettera De Micheli a Conte: 'Va… - stevalin1 : RT @pbecchi: Giallo a Palazzo Chigi. Hanno trovato Benetton chiuso in un gabinetto al terzo piano senza guanti e senza mascherina. Era anch… -