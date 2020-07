Gasperini: “E’ difficile fare ora valutazioni sul PSG, si deve fare sempre meglio” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini nel post partita contro il Brescia, ai microfoni di Sky Sport si è soffermato sul prossimo match di Champions League contro il PSG. Queste le parole del tecnico bergamasco: “Chi arriva meglio alla sfida? E’ difficile fare adesso queste valutazioni, non so se sia necessario giocare tredici partite come noi per poi giocarci la Champions o solo due gare come loro e arrivare al match. Saranno due squadre preparate al meglio, sono entrambi squadre di livello che sanno come arrivare a un appuntamento così importante. Quando giochi contro questo tipo di squadre devi farlo al meglio, devi avere qualche attenzione in più e devi esprimerti di squadra cercando di fare gol perché loro prima o poi il ... Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina #Lautaro ritrova il gol e l'#Inter è seconda. #Pioli e #Gasperini gli invincibili. - Eurosport_IT : ATALANTA ESAGERATA! La squadra di Gasperini è travolgente: Brescia annientato, è secondo posto in attesa di Inter… - CorSport : #Atalanta, un altro show: travolto il #Brescia. #Gasperini ora è secondo da solo ? ?? - nickbluebox : @irrisolvibile @AndreaBeltrameJ @willy_signori Le grandi squadre hanno bisogno di nomi con stipendi altisonanti e r… - zazoomblog : E’ un’Atalanta da record secondo posto e grandinata di gol: Gasperini sta riscrivendo la storia - #un’Atalanta… -

