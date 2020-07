Esclusiva: Calafiori, possibile sinergia Juve-Hellas. E la Fiorentina resiste (Di martedì 14 luglio 2020) Riccardo Calafiori potrebbe lasciare la Roma. Anzi, più trascorrono i giorni, più la possibilità diventa concreta in virtù di un contratto in scadenza nel 2022 e che difficilmente verrà rinnovato. Vi avevamo anticipato due piste: la Juve, molto calda, e la Fiorentina che si è inserita con una certa forza per cercare di anticipare la concorrenza. Al momento la Fiorentina non è riuscita ad andare fino in fondo, mentre la Juve resta molto interessata al terzino sinistro classe 2002. La novità è rappresentata da una possibile sinergia con l’Hellas, a Verona Calafiori avrebbe la possibilità di lottare per una maglia da titolare. Foto: il Romanista L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Calafiori Esclusiva: Calafiori, possibile sinergia Juve-Hellas. E la Fiorentina resiste alfredopedulla.com