Diffusione Covid-19, Le Parole del Ministro Speranza (Di martedì 14 luglio 2020) “Il virus, anche se in forma ridotta, continua a circolare”. Questo conferma in Aula al Senato Roberto Speranza, Ministro della Salute, in merito alla Diffusione del Covid-19. “Non abbassiamo la guardia, non dividiamoci su questo. Nessuno dice che non bisogna mettere la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di un metro e lavarsi le mani. Tre semplici regole, ma essenziali, da cui non possiamo derogare e che possono farci gestire l’emergenza” continua Speranza, parlando poi dei numerosi casi di Covid-19 nel mondo. Il Ministro della Salute ricorda che i contagi stanno crescendo in Oriente e nel Sud del pianeta. Infine parla dello stato di emergenza: “Al momento nessuna decisione è stata ... Leggi su youreduaction

