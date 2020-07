De Zerbi in conferenza: “Abbiamo una precisa identità, vogliamo raggiungere il Milan” (Di martedì 14 luglio 2020) L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus: “La vittoria con la Lazio ha rafforzato l’entusiasmo, la convinzione, però è finita lì, con questa partita. Domani ce n’è una di difficoltà uguale o forse anche superiore: dobbiamo prepararci in queste ore, al meglio, per far quello che sappiamo. La nostra identità è precisa, a questa non dobbiamo venire meno nelle gare più difficili”. Gli emiliani sono reduci da quattro vittorie consecutive. Una striscia positiva che si allunga, considerando i pareggi contro l’Inter a San Siro e contro l’Hellas Verona in extremis. Una classifica che sorride ai neroverdi e De Zerbi fissa l’obiettivo: ... Leggi su alfredopedulla

