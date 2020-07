Coronavirus, gli anticorpi non proteggono da re-infezioni: l’ipotesi dei ricercatori italiani (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, gli anticorpi non proteggono da re-infezioni: l’ipotesi dei ricercatori italiani Un gruppo di ricercatori italiani dell’Irccs Burlo Garofalo di Trieste ha pubblicato sulla rivista medica Bmj Global Health uno studio sugli anticorpi da Sars Covid-2. Le conclusioni rappresentano solo delle ipotesi e dovranno essere confermate, ma secondo la ricerca (“Hypothesis to explain the severe form of Covid-19 in Northern Italy”) gli anticorpi che si sviluppano dopo aver contratto il virus, in forma lieve o asintomatica, non proteggono da una re-infezione da Coronavirus, ma anzi favoriscono il ritorno della malattia, con sintomi più gravi. “Abbiamo ... Leggi su tpi

Fontana3Lorenzo : Invece di fermare gli arrivi il governo vuole requisire caserme e navi per i migranti positivi al #coronavirus?! - sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - EmilioCarelli : Mi piace e sostengo la proposta di @GiuseppeConteIT di estendere fino al 31/12 lo stato di emergenza per l'epidemia… - Walter00365070 : @Capezzone @QRepubblica @Carlo_bis Peccato che i porti non li puoi chiudere, è pura propaganda, perchè se arriva un… - LucyMilano92 : RT @ChiodiDonatella: #LAMPEDUSA: I #CLANDESTINI SI PRESENTANO MOSTRANDO IL DITO MEDIO. COMPLIMENTI. A loro. E a chi continua a farli sbarc… -