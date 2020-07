Clima Luglio: clamorose anomalie METEO, l’ESTATE arranca in mezza Europa (Di martedì 14 luglio 2020) Non è l’estate che ci si aspettava, almeno sino a questo momento. Il caldo estivo quest’anno non è di casa in Europa, dove non riesce ad attecchire in barba alle più accreditate previsioni stagionali che mostravano una stagione potenzialmente rovente. Giugno è stato capriccioso e ci poteva stare, ma adesso anche Luglio non vede alcuna accelerazione d’estate. Per meglio dire, non ci sono le condizioni per importanti espansioni dell’anticiclone africano in Europa e sul Mediterraneo. Negli ultimi anni siamo sempre stati abituati a vedere le grandi performance dell’anticiclone africano, capaci di portare fasi caldissime. Ricordiamo che sono le espansioni dell’anticiclone africano a traghettare l’aria rovente sul Mediterraneo, ma anche sempre più di ... Leggi su meteogiornale

Rinaldi_euro : #Weber a nome del #PPE rivolto alla #Merkel: “l’Unione Europea non è un bancomat”. Aspettiamoci quindi per il Consi… - wirko94 : Il clima politico del paese era caldissimo: il bilancio, nella sola giornata del 14 luglio, fu di 14 morti e centin… - PLBuccinoVolcei : Si è svolta nella mattinata del 11 luglio, presso il Centro Sociale di Salerno, in un clima di serenità e di famili… - antouninho : @misspassinella1 Il freddo. Anzi u fridduuu. Clima di gennaio più che di luglio. - _SpaceJay___ : RT @judasren: @_SpaceJay___ Il grafico mostra come l’Australia sia passata da un picco ad una fase di calma e quasi azzeramento dei casi, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Luglio Clima Luglio: clamorose anomalie METEO, l’ESTATE arranca in mezza Europa Meteo Giornale Honduras-El Salvador: la Guerra del Calcio del Luglio 1969

Nel Luglio 1969 guerra e calcio si incontrarono in America Centrale. E non fu per modo di dire, non si trattò di una partita particolarmente drammatica e combattuta benché, sì, ce ne furono ben tre di ...

TRACOLLO delle temperature: il prossimo sarà un fresco weekend

Stop caldo, stop calura, stop canicola, stop afa. Scegliete voi il titolo che più si addice all’argomento in questione, fatto sta che stiamo andando incontro a un generale, forte calo delle temperatur ...

Nel Luglio 1969 guerra e calcio si incontrarono in America Centrale. E non fu per modo di dire, non si trattò di una partita particolarmente drammatica e combattuta benché, sì, ce ne furono ben tre di ...Stop caldo, stop calura, stop canicola, stop afa. Scegliete voi il titolo che più si addice all’argomento in questione, fatto sta che stiamo andando incontro a un generale, forte calo delle temperatur ...