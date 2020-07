CI2020 – Alessandra Cappellotto: “grande notizia l’apertura con la crono femminile, complimenti agli organizzatori” (Di martedì 14 luglio 2020) In occasione del CI2020, in programma dal 21 al 23 Agosto in Veneto, la Vice presidente di A.C.C.P.I. (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani), Alessandra Cappellotto ha rilasciato un’intervista agli organizzatori. Alessandra, un pensiero sul Tricolore da una Campionessa del Mondo. “È un’occasione da non perdere. Innanzitutto sarà inaugurato dalle donne, il 21 agosto con la gara a cronometro: ottima notizia per tutto il ciclismo femminile e per le ragazze che potranno correre nel Vicentino, la nostra casa“. Cosa pensi del percorso della crono? “Bello, molto aperto, non facile da interpretare, tutt’altro che scontato. Bisognerà partire forte ma al contempo ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : CI2020 Alessandra