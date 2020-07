Cantieri in Liguria, nuovi disagi in autostrada: paralizzato nodo di Genova (Di martedì 14 luglio 2020) Il nodo autostradale di Genova è paralizzato, con un traffico congestionato in A7 e A10, rispettivamente con 13 e 9 chilometri di coda. Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti annuncia: “Abbiamo deciso di avviare formalmente l’azione civile di risarcimento”. In Liguria le autostrade soffrono ancora dei numerosi Cantieri che, già nei giorni scorsi, hanno … L'articolo Cantieri in Liguria, nuovi disagi in autostrada: paralizzato nodo di Genova proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

