Beautiful spoiler 14 luglio 2020: Emma affronta Thomas (Di martedì 14 luglio 2020) La faccenda si complica. Nella puntata di Beautiful in onda domani, 14 luglio 2020 su Canale 5, Emma sarà pronta ad affrontare Thomas. La Barber ha saputo che Beth è viva e che Hope e Liam non ne sono al corrente. La ragazza è rimasta inorridita dal discorso che ha origliato alla Forrester Creations. Zoe e Xander stavano parlando dello scambio di culle ed è stato inevitabile che Emma collegasse tutti i pezzi del puzzle. La Barber non si capacita del fatto che nessuno abbia informato Hope della verità su Beth. A contrario dei complici di Reese, lei è pronta a dire tutto alla povera Logan. Stando alle anticipazioni di Beautiful però, il suo gesto coraggioso le costerà davvero molto ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Beautiful spoiler dal 13 al 17 luglio 2020: Emma scopre che Beth è viva - #Beautiful #spoiler #luglio #2020: - lasara_81 : L'ennesimo matrimonio a Beautiful #twittamibeautiful - zazoomblog : Beautiful spoiler 10 luglio 2020: Flo ha paura di vedere Phoebe - #Beautiful #spoiler #luglio #2020: - zazoomnews : Beautiful spoiler 10 luglio 2020: Flo ha paura di vedere Phoebe - #Beautiful #spoiler #luglio #2020: - lasara_81 : Povera Emma...leggete cosa succederà la prossima settimana. #twittamibeautiful -