Autostrade, rebus revoca: spunta ipotesi commissariamento (Di martedì 14 luglio 2020) Il Consiglio dei Ministri, inizialmente fissato per questa mattina, è slittato a questa sera, in tarda serata e si protrarrà presumibilmente tutta la notte. Sul tavolo il Presidente del Consiglio porterà il dossier Autostrade, a dir poco bollente insieme all l’ipotesi – su cui almeno per ora sembra orientarsi – di estromettere i Benetton dalla gestione. Obiettivo dichiarato ieri, sul quale si impernia lo scontro tra il Capo del governo e Atlantia, la holding che gestisce l’88% delle quote di Autostrade. TRA M5S E IV – Il Presidente del Consiglio è pronto a tirare dritto sulla revoca, una strada che se da un lato accontenterebbe il M5s dall’altro aprirebbe una falla con Iv di Matteo Renzi, con il “rischio della conta” dietro ... Leggi su quifinanza

griso135 : RT @Phastidio: Spunta il modello vincente Riva-Ilva, insegnato nelle peggiori business schools di Caracas Autostrade, il rebus della revo… - SergioFerrara10 : Vedremo se I 5 Stelle sono ancora i 5 Stelle. È il momento della verità! - robtic58 : RT @Phastidio: Spunta il modello vincente Riva-Ilva, insegnato nelle peggiori business schools di Caracas Autostrade, il rebus della revo… - matteo_turri : RT @Phastidio: Spunta il modello vincente Riva-Ilva, insegnato nelle peggiori business schools di Caracas Autostrade, il rebus della revo… - EmMaccioni : RT @Phastidio: Spunta il modello vincente Riva-Ilva, insegnato nelle peggiori business schools di Caracas Autostrade, il rebus della revo… -