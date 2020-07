Atalanta, ora spingere o gestire? «Gestire non ci piace», dice Gasp. Quindi spingere, direzione secondo posto (Di mercoledì 15 luglio 2020) In fondo a un’altra goleada, verrebbe da chiedere all’Atalanta: ma adesso cosa farai? Adesso che la Champions è in cassaforte, adesso che hai prenotato il secondo posto, adesso che al quarto di finale di Lisbona mancano ancora tanti giorni: adesso, ... Leggi su ecodibergamo

MarcoT_95 : Nel calcio passi alla storia solo se vinci. Ora stanno frantumando record su record, ma in quanti tra trent'anni si… - SQUALOBIANCO46 : Andiamo avanti cosi #atalanta e #chelsea prese...ora tocca alle altre... - LaStampa : Atalanta a valanga sul Brescia, ora i bergamaschi sono a –6 dalla Juve - Fabiettosalis : ?? Che stagione pazzesca per l' #Atalanta di #Gasperini! Numeri da far invidia. Ora anche #Pasalic sale sul trono de… - giampodda : RT @AndreaBiferi: Me ricordo in Roma-Catania 7-0 gli addetti ai lavori che urlarono allo scandalo perché la Roma non si era fermata. Ora è… -