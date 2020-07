Annuncia il suicidio in diretta facebook, chi è online non riesce a fermarlo (Di martedì 14 luglio 2020) suicidio in diretta facebook in Gran Bretagna: “Mi impicco”. Quattrocento persone connesse non riescono a fermarlo, come riporta il quotidiano The Sun. A togliersi la vita un uomo di 50 anni Ha Annunciato in diretta facebook l’intenzione di uccidersi, spiegando anche che si sarebbe impiccato. In tanti hanno provato a fermarlo. Quattrocento persone erano in … L'articolo Annuncia il suicidio in diretta facebook, chi è online non riesce a fermarlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

