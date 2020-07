Vincenzo Ascione eletto presidente di Autonomie Locali Italiane in Campania (Di lunedì 13 luglio 2020) È Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata (Napoli), il nuovo presidente Ali Campania (Autonomie Locali Italiane). A eleggerlo, durante il congresso regionale, sono stati i sindaci campani aderenti. “È per me motivo di grande soddisfazione essere stato eletto presidente di Ali-Lega Autonomie Locali della Campania – ha detto Ascione – Mi riempie d’orgoglio il fatto di poter rappresentare l’intera regione per un’associazione che sin dal 1916, anno della sua fondazione, è da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del nostro Paese“. L'articolo Vincenzo ... Leggi su ildenaro

iISud24 : Vincenzo Ascione eletto presidente di ALI Campania - di Mimmo Della Corte #11luglio #napoli #campania #Politica - Aliautonomie : Congresso ALI Campania: Vincenzo Ascione eletto presidente. In primo piano nel notiziario ALI. - andreacatizone : RT @Aliautonomie: Il Congresso si è svolto alla presenza del Parlamentare, Piero De Luca, e del presidente del consiglio nazionale di ALI,… - Agenparl : ERRATA CORRIGE alla 2a riga - Comunicato stampa - Enti Locali. Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata, è il… - Aliautonomie : Il Congresso si è svolto alla presenza del Parlamentare, Piero De Luca, e del presidente del consiglio nazionale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Ascione Vincenzo Ascione eletto presidente di Autonomie Locali Italiane in Campania Il Denaro Vincenzo Ascione eletto presidente di Autonomie Locali Italiane in Campania

Con la fuoriuscita del direttore generale Pier Mario Mocchi, la governance dell'insegna della grande distribuzione si rafforza intorno alla famiglia Podini che ne detiene ...

Savoia, Ascione scrive a Spadafora: deroga unica speranza per ripescaggio

Nulla di nuovo dal fronte Giraud. Resta vivo il dialogo tra il Comune di Torre Annunziata ed alcuni imprenditori locali che avrebbero manifestato il proprio interesse ad acquisire la gestione dell’imp ...

Con la fuoriuscita del direttore generale Pier Mario Mocchi, la governance dell'insegna della grande distribuzione si rafforza intorno alla famiglia Podini che ne detiene ...Nulla di nuovo dal fronte Giraud. Resta vivo il dialogo tra il Comune di Torre Annunziata ed alcuni imprenditori locali che avrebbero manifestato il proprio interesse ad acquisire la gestione dell’imp ...