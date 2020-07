Uomini e Donne | Barbara De Santi furiosa: “Lo faccio per non insultarvi” (Di lunedì 13 luglio 2020) Uomini e Donne Barbara De Santi del Trono Over si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram dopo essere stata insultata dagli utenti della rete. Uomini e Donne, senza alcun dubbio, ha dato modo a Barbara De Santi, una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di canale 5, una certa visibilità. Purtroppo … L'articolo Uomini e Donne Barbara De Santi furiosa: “Lo faccio per non insultarvi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

poliziadistato : #grazieanomeditutti Presidente del consiglio @GiuseppeConteIT ringrazia donne e uomini della #PoliziadiStato e chi… - matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - elenabonetti : Il mio viaggio non si conclude ma 'si compie' qui a Diamante. Porterò con me i tanti volti delle donne e degli uomi… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplice f… - FedericoPerale : RT @aciapparoni: Ah la sinistra.... che parla di pace, solidarietà e buonismo, e predica sessimo, lotta di classe e odio. Non esiste una su… -